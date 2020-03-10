Arzu Kaprol’den 2020 Yaz koleksiyonu

Arzu Kaprol’ün 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu tanıtıldı. Sadeliği ve sadeleşmeyi yaşayan ve yaşatan bir sezona göz kırpan tasarımlar, doğaya, yaşama, insana saygılı, kendinden emin feminen bir siluet yansıtıyor.



Sürdürülebilir kumaşların öne çıktığı koleksiyona soft renkler hayat verirken canlı aksan renkler de canlılığı simgeliyor. Yüzde 100 sürdürülebilir viskon ve yüzde 70 organik pamuk gibi kumaşların kullanıldığı koleksiyon doğaya saygıya dikkat çekiyor.



Arzu Kaprol imza detaylarıyla özgünleşen koleksiyonda “gömlek sweatshirtler” yaz mevsiminin vaz geçilmezi olmaya adayken, beyaz koton gömleklerin, şifon ve organze detaylarla birleştiği tasarımlar iş hayatının enerjisine yalın bir uyum sağlamaya hazırlanıyor.



Anısı olan kıyafetler yaratmak hedefiyle yola çıkılan koleksiyonda, konforun ön planda tutulduğu tasarımlar, çalışma dünyasına genç ve dinamik bir duruş getiriyor.