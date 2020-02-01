Arzu Sabancı, Londra’ya gitti Mary Quant sergisini ziyaret etti

Eşi ile birlikte Londra’ya tatile giden, önce Victoria&Albert Müzesi’ndeki Mary Quant sergisini gezen, daha sonra ise Madonna’nın konserini izleyen Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla, takipçilerini 1960’lı yıllara götürdü…



1960’larda mini eteği bulan ve bacakları özgürleştiren kadın olarak bilinen Mary Quant’ın sergisini gezen Sabancı, o döneme ait kıyafetleri, tasarımları ve aksesuarları takipçileriyle paylaştı.



Ünlü tasarımcı hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse; Quant mini eteğin mucidi bir kadın. 1960’larda özgür ruhunu modaya adapte eden Quant, kendisini bir cinsel obje olarak değil de, cinselliğini dolu dizgin yaşayan özgür bir ruh olarak göstermeyi başaran, böylece gençler arasındaki değişimi destekleyen ‘youthquake' hareketini başlatan başarılı İngiliz modacı…

