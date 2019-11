Arzu Sabancı yeni koleksiyonunu tanıttı

Koton ve Arzu Sabancı iş birliği 2019-2020 Sonbahar Kış döneminde, altıncı sezon kadın koleksiyonuyla devam ediyor. Yarattığı modern ve şehirli kadın siluetlerini yeni sezonda da sürdüren Arzu Sabancı for Koton, cesur stillere hayat veriyor. Koleksiyonda modern dokular feminen kesimlerle yorumlanıyor.

Kendi içinde üç farklı tarz grubuna ayrılan koleksiyondaki geçişler, renkler, desenler ve detaylarla sağlanıyor. 70'lere Dönüş, Miras ve Kokteyl gruplarındaki tasarımlar cesur stillere uygun siluetler yaratıyor. Sonbaharın ruhunu taşıyan renkler ve desenler koleksiyonun şıklık iddiasını ortaya koyarken, Koton El Emeği kadınlarının yaptığı özel işleme ve detaylar da özel tasarımlarla buluşuyor.

Koton'un kapsayıcı iş modeli kapsamında hayata geçirdiği, binlerce kadının kalbinden on binlerce kadının gardırobuna uzanan El Emeği Projesi'nin el işçiliği detayları, elegan modelleriyle öne çıkan Arzu Sabancı for Koton tasarımlarıyla bir araya geliyor. Renkli şeritlere, süsleme ve nakışlara sahip El Emeği işlemeleri koleksiyonda ceketler ve berelerde yerini alıyor.