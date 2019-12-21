Arzu Sabancı’dan Nazlı Kayı’ya onay

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı iki yılı aşkın bir süredir ilişki yaşıyorlar. Anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay verdiği ve Nazlı Kayı ile aralarının çok iyi olduğu söyleniyor. Kayı, geçtiğimiz günlerde Arzu Sabancı'nın tasarımı olan bir elbiseyi giyip poz verdi ve anne Sabancı'dan onayı aldı.

Sosyetenin ünlü ismi Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı koleksiyondan bir elbise ile poz veren Nazlı Kayı, Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

Kayı’nın paylaşımı beğenilirken, elbisesinin Arzu Sabancı’ya ait bir tasarım olduğu da gözlerden kaçmadı. Koton ile yaptığı işbirliğinin tanıtım fotoğraflarında aynı elbiseyi Arzu Sabancı da giymişti.

Sosyal medyada dolaşan ikilinin fotoğrafları elbisenin Arzu Sabancı’ya mı, Nazlı Kayı’ya mı daha çok yakıştığı sorularını alevlendirdi.

Bu paylaşımın ardından Nazlı Kayı’nın aileye iyice girdiğini ve Hacı Sabancı ile olan ilişkisinin onaylandığını göstermiş oldu.