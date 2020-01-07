Ashley Graham’dan büyük beden gelinlik koleksiyonu

Ashley Graham, moda endüstrisini daha kapsayıcı hale getirmek ve kadınların süreçte kendilerini daha iyi hissetmeleri için çalışıyor. Büyük beden iç çamaşırı ve mayo çeşitlerini piyasaya süren Ashley Graham şimdi de ünlü bir gelinlik markası ile yaptığı iş birliğiyle, kapsamlı bir gelinlik koleksiyonu hazırladı.

Ashley Graham, ünlü gelinlik markası Pronovas ile yaptığı işbirliği sonucu, büyük beden gelinlik koleksiyonu hazırladı. 15 adet gelinlik ve 1 adet smokinin bulunduğu koleksiyon bin sterlin ile 3 bin 500 sterlin arasında değişen fiyatlara sahip.

Gelinlik boyutlarının kapsayıcı olmadığını belirten Ashley Graham, Justin Ervin ile 2010’da dünyaevine girerken gelinlik konusun yaşadığı olumsuz alışveriş deneyimden de bahsediyor. Doğru boyutta mükemmel gelin kıyafetini bulamayan Graham, daha küçük bir gelinlik almak zorunda kaldığını ve gelinliğinin arkasına ek bir panel dikitirdiğini anlattı. Ancak gelinliğinin içerisinde her zaman hayal ettiği rüya elbisesi gibi hissetmiyordu…

Grahan bunu şöyle anlatıyor; “Gelinliğimi ararken doğru olanı bulmak çok uzun sürdü ve doğru elbiseyi bulduğumda bile, doğru boyut değildi ve düğününüz için uygun olmayacaktı. Bu yüzden benim istek ve arzularımın çoğunu ve düğün günümde olmasını istediğim şeyleri bu tasarımlara koydum.”