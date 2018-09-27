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Aslıhan Doğan Turan’ın ‘baby shower’daki stili göz kamaştırdı
Aslıhan Doğan Turan’ın ‘baby shower’daki stili göz kamaştırdı
Geçtiğimiz yıl Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan Turan, doğuma kısa bir süre kala, yakın dostlarını davet ettiği bir baby shower düzenledi. Partide mini bir tulum giyen Turan'ın stili oldukça şıktı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 27 Eylül 2018 - 09:46

Futbolcu Arda Turan ile geçtiğimiz yıl evlenen ve kısa süre sonra anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, doğum öncesi bir parti verdi. Yakın dostlarının katıldığı baby shower’da mini dantel işlemeli mavi bir tulum tercih etti…
aslihan-dogan-turan2‘Böyle hamilelik mi olur?’ başlığına bakıp yanlış anlamayın. Aslıhan Doğan Turan’ı çok beğendiğimiz için yazdık. Zira Turan yakında doğum yapacak olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çekti. Baktığınızda vücudunda hiç ödem yok. Ne burnu şişmiş, ne elleri ne de bilekleri… Kilo deseniz sanki hiç almamış da sadece karnı çıkmış gibi. Belli ki her kadının hayalini kurduğu ya da özendiği bir hamilelik geçiriyor.
aslihan-dogan-turanKıyafete gelince; onu da kendisine yakıştırmayı başarmış. Çünkü hamilelikte tulum giymek stil anlamında riskli olabilir. Şöyle ki; iki parça bir şey giymediğiniz için göbeğiniz kasabilir, tulum göbekten gerilirse kıyafetin bütününde potluklar oluşabilir… Ama Turan’ın tercihi çok yerinde bir karar olmuş…
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