Audrey Hepburn’ün My Fair Lady filminde giydiği bluz açık artırma ile satışa çıkıyor

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Stil ikonu denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Audrey Hepburn’ün, 1964 yılında, ‘My Fair Lady’ filminde giydiği ipek bluz açık artırmaya çıkıyor. Bluz, ünlü kostüm tasarımcısı Cecil Beaton imzalı…

Yüksek boyunlu, ipek şifon bluz 1964’teki filmden sonra, oldukça popüler olmuş ve o dönem bir çok film kostümlerine de ilham vermişti. Fildişi bluz couture bir tasarım ve elle işlenmiş.

Cecil Beaton, bu bluz ve film için tasarladığı pek çok kıyafetle En İyi Kostüm Tasarım Oscar’ı almış. Daha önce de Audrey Hepburn adına açılan sergilerde de sergilenen tasarım şimdi de Nate D. Sanders açık artırmasında satışa sunuluyor.

Ürün ile ilgili detaylı bir bilgi yayınlayan Nate D. Sanders, bluzun minimum 25 bin dolardan yani yaklaşık olarak 117 bin TL’den satışa çıkacağı bilgisini de verdi.