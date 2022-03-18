Avrupalı tasarımcıdan Zelenskiy yastıkları: O bir seks sembolü

Çekya'da bir tasarımcı, Ukraynalılara bağış yapmak için farklı bir yola gitti. Tasarımcı, gerçek insan boyutlarına uygun bir şekilde yastıklar tasarladı ve üzerine Zelenskiy'nin fotoğrafını bastı. Tasarımcı, "O bir seks sembolü haline geldi" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

24 Şubat’tan beri savaşın içinde olan Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuşulmaya devam ediyor… Batı ülkelerinin desteklediği Zelenskiy ve Ukrayna halkına bağış yapmak isteyen Çekya’da yaşayan tasarımcı Tomas Brinek aykırı bir yol buldu.



Son günlerde kamuflaj desenli tişört ve kirli sakallarıyla kamuoyunun karşısına çıkan Zelenskiy’nin “gerçek ölçülere uygun” fotoğrafını kullanan Brinek, bu fotoğrafları dev boyutlu yastıklara bastırdı. Zelenskiy’nin son dönemde bir “seks sembolüne” döndüğünü öne süren tasarımcı, “Benim de aklıma Zelenskiy sanki gerçekten yataktaymış gibi görünen bir yastık yapmak istedim” dedi.

Yastıkların satışa çıkmasından itibaren yaklaşık 18.900 dolar gelir elde eden ve bunları Ukraynalılara gönderen Zelenskiy, 2 binden fazla sipariş aldığını dile getirdi.