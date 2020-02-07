Aydilge sahne kıyafetlerini kendi hazırlıyor

Katıldığı bir ödül töreninde Benim Adım Melek Dizisi için yaptığı müzik ile Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, giydiği kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Şarkıcı Aydilge, Altın Taç ödül töreninde giydiği kıyafetle dikkat çekti. Kumaş değil, nota kağıtlarından oluşan özel bir elbise giyen Aydilge, geri dönüşüm ve çevresel duyarlılığa dikkat çekmeyi amaçladığını dile getirdi. Şarkıcı, ”Bunca ekonomik ve çevresel sıkıntı varken, ünlülerin sürekli pahalı kıyafetlerini gözümüze sokması, birbirlerine aldıkları hediyelerle görgüsüzce hava atmaları gerçekten rahatsız edici oluyor. Oysa önemli olan ne giydiğimiz değil, kim olduğumuz” dedi.



Çöpten Kıyafet Tasarladı!

Eşi Utku Barış Andaç’ın keman çalarken kullandığı nota kağıtlarını çöpe atmak yerine elbise haline getiren Aydilge, ”Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atmayı düşündüğüm ürünleri atmayıp, üstüne de sahne kıyafeti tasarlıyorum. Üzerimdeki bu kıyafetimi de modacı arkadaşım Hanse Altın ile beraber hazırladık. Bir geleceğimizin olmasını istiyorsak, geri dönüşümün önemini fark etmeliyiz” açıklamasında bulundu. Kağıtlar, şişe kapakları, çöp poşetlerinden oluşan kıyafetler hazırlamaya devam ettiğini dile getiren Aydilge, ”Amacım çevresel atıklara dikkat çekmek. Yeşilin günden güne azaldığı, hayvanların yaşam alanlarının daraldığı bir dünyada tek çaremizin geri dönüşüm olduğunu hatırlatmak” dedi.