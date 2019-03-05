Ayşe Tolga transparan elbisesiyle şaşırttı

Oyuncu Ayşe Tolga, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. Mavi dantelli transparan mini bir elbise giyen Tolga, kadın gücüne dikkat çekti. “Bir kadının öğreneceği ilk ders; Binlerce yıldır farklı kültür, inanç, dinde tam tersine inandırılmaya, bastırılmaya, susturulmaya, durdurulmaya çalışılan bir dünyada yaşamasına rağmen, ihtiyacı olan her şeyin sadece kendisinde olduğunu bilmesidir. Gücünü fark etmiş, bağımsız ve özgür bir kadın durdurulamaz, sınır çizilemez. Kadın; ne yapılırsa yapılsın, değersizleştirilemez. Değerini hatırla kız kardeş.” yazan Ayşe Tolga’nın paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi.

‘Muhteşem görünüyorsun”, “Mavi sana çok yakışmış” yazarak paylaşımı beğenenler de vardı, “Özgür kadın demek soyunmak mıdır”, “Size hiç yakışmadı takibi bırakıyorum” yazanlar da… Ayrıca yazdığı yazıyla ilgili olarak da pek çok yorum yapıldı. “Özgürlük adı altında her şey yapılmaz”, “Yazdığın yazıya göre seni durduran yok soyun soyunabildiğin kadar”, “Soyunun, gücünüzü hissedin, soyundukça gücünüz artar falan demek mi bu şimdi” diyenler de oldu…