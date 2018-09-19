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Azzedine Alaia’nın Tanrıça Elbiseleri sergisi İstanbul’da
Azzedine Alaia’nın Tanrıça Elbiseleri sergisi İstanbul’da
Efsanevi moda tasarımcısı Azzedine Alaia’nın 'Tanrıça Elbiseleri Sergisi' İstanbul'da... Sergi 2 Ekim'e kadar gezilebilecek..
Moda 19 Eylül 2018 - 11:11

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, moda dünyasının en sevilen ve en başarılı moda tasarımcılarından biri olan Azzedine Alaia’nın koleksiyonlarındaki zamansız parçalardan oluşan Tanrıça Elbiseleri (The Goddess Dresses) çok özel bir sergi için İstanbul'a geldi.
azzedine-sergi1Ünlü modacının daha önce, 2013 yılında Palais Galliera Müzesi'nde ve Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde, 2015 yılında ise Roma'daki Villa Borghese'de sergilenen ve ekim sonuna kadar Londra Design Museum'da sergilenmeye devan edecek olan tasarımlarından oluşan seçki, 2 Ekim Salı gününe kadar Beymen Zorlu Center'da moda ve sanat tutkunlarıyla buluşacak.
azzedine-sergiAzzedine Alaia Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, kadın bedeninin zerafetini ön plana çıkaran zamansız tasarımlara imza atan ünlü modacının, mükemmeliyetçi tavrını, modaya olan tutkusunu ve 35 yıllık yaratım sürecini en iyi şekilde yansıtan 10 ikonik couture elbise yer alıyor.

azzedine-karlie-klos

Ünlü model Karlie Kloss

azzedine-naomi-campbell

Efsane model Naomi Campbell

Geçtiğimiz yıl vefat eden ünlü moda tasarımcısı Azzedine Alaia.

Geçtiğimiz yıl vefat eden ünlü moda tasarımcısı Azzedine Alaia.

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