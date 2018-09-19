Azzedine Alaia’nın Tanrıça Elbiseleri sergisi İstanbul’da

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Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, moda dünyasının en sevilen ve en başarılı moda tasarımcılarından biri olan Azzedine Alaia’nın koleksiyonlarındaki zamansız parçalardan oluşan Tanrıça Elbiseleri (The Goddess Dresses) çok özel bir sergi için İstanbul'a geldi.

Ünlü modacının daha önce, 2013 yılında Palais Galliera Müzesi'nde ve Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde, 2015 yılında ise Roma'daki Villa Borghese'de sergilenen ve ekim sonuna kadar Londra Design Museum'da sergilenmeye devan edecek olan tasarımlarından oluşan seçki, 2 Ekim Salı gününe kadar Beymen Zorlu Center'da moda ve sanat tutkunlarıyla buluşacak.

Azzedine Alaia Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, kadın bedeninin zerafetini ön plana çıkaran zamansız tasarımlara imza atan ünlü modacının, mükemmeliyetçi tavrını, modaya olan tutkusunu ve 35 yıllık yaratım sürecini en iyi şekilde yansıtan 10 ikonik couture elbise yer alıyor.