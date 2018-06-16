Babalar Günü’nde seçiminizi babanızın hobisine göre yapın

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyanın her yerinde Haziran’ın üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, tıpkı Sevgililer ve Anneler Günü gibi karşı tarafa olan sevgiyi göstermek için kutlansa da aslında hepsinin özel bir hikayesi var… Babalar Günü’nün de tarihi Amerika’ya dayanıyor.

ABD gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, ‘Nasıl Anneler Günü varsa, Babalar Günü de olmalı’ diye düşünmüş. Çünkü Sonora’nın annesi olmadığı için babası, 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmış. O nedenle de babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilebilmesi için çok uğraşmış. Bu uğraşları karşılık da bulmuş ve resmi bir açıklama olmamasına rağmen ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington/Spokane'de kutlanmış. 1966’da ise ABD başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlamış…

Özverili babalar

Her ne kadar çocuk büyütme, ilgilenme ya da bakımlarıyla ilgili olarak anneler öne çıksa da, aslında babalar da anneler kadar bu konuda başarılılar… Günümüzde ise çocuklarının altını temizleyen, onların karınlarını doyuran, oyunlar oynayan, saçlarını tarayan, uyutan babalara sıkça rastlıyoruz… Peki çocukları için bu kadar özveride bulunan babalarınıza sevginizi göstermek için bu yıl ne yapacaksınız? Hala karar veremediyseniz, babanızın ilgi alanlarına göre hediye alabilirsiniz…

İLGİ ALANLARINA GÖRE HEDİYE SEÇİMİ