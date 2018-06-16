Babalar Günü’nde seçiminizi babanızın hobisine göre yapın

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü geldi çattı. Kiminin hediyesi çoktan hazırken, kimi hala ne alacağına karar verememiş olabilir. Şayet siz kararsızlar arasında yer alıyorsanız, babanızın ilgi alanına göre seçim yapabilirsiniz...
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Dünyanın her yerinde Haziran’ın üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, tıpkı Sevgililer ve Anneler Günü gibi karşı tarafa olan sevgiyi göstermek için kutlansa da aslında hepsinin özel bir hikayesi var… Babalar Günü’nün de tarihi Amerika’ya dayanıyor.
ABD gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, ‘Nasıl Anneler Günü varsa, Babalar Günü de olmalı’ diye düşünmüş. Çünkü Sonora’nın annesi olmadığı için babası, 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmış. O nedenle de babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilebilmesi için çok uğraşmış. Bu uğraşları karşılık da bulmuş ve resmi bir açıklama olmamasına rağmen ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington/Spokane'de kutlanmış. 1966’da ise ABD başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlamış…
Özverili babalar
Her ne kadar çocuk büyütme, ilgilenme ya da bakımlarıyla ilgili olarak anneler öne çıksa da, aslında babalar da anneler kadar bu konuda başarılılar… Günümüzde ise çocuklarının altını temizleyen, onların karınlarını doyuran, oyunlar oynayan, saçlarını tarayan, uyutan babalara sıkça rastlıyoruz… Peki çocukları için bu kadar özveride bulunan babalarınıza sevginizi göstermek için bu yıl ne yapacaksınız? Hala karar veremediyseniz, babanızın ilgi alanlarına göre hediye alabilirsiniz…
İLGİ ALANLARINA GÖRE HEDİYE SEÇİMİ
Babanız oyun oynamayı eğlenmeyi seven biriyse hiç düşünmeden ona Playstation alabilirsiniz. Böylelikle hem babanızı sevindirmiş olursunuz hem de birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz…
Müzik dinlemeyi, enstürman çalmayı seven bir babaya sahipseniz, kendi play list’ini oluşturabileceği bir müzik çalar, nostaljik bir yolculuğa çıkarmak için bir pikap ya da hangi enstürümanı çalıyorsa onu alabilirsiniz…
Babanız eğer işi nedeniyle çok seyahat eden biriyse ona en güzel hediye ya bir valiz ya da geniş kapsamlı bir seyahat kiti olur. Belki kitin içine seyahatlerde sizi özlediğinde bakabileceği minik sürprizler de hazırlayıp koyabilirsiniz…
Günümüzde teknolojiyle ilgilenmeyen kimse kalmadı. Artık genç yaşlı tüm babalar da teknoloji konusunda oldukça bilgi sahibi… Babanıza teknolojik bir hediye almak isterseniz Drone keyifli bir alternatif olabilir…
Her erkek bakımlıdır ama sizin babanız görünümüne, bakımına daha çok ilgi gösteriyorsa, onun için bir güzellik seti, teknolojik bir traş makinesi, manikür seti ya da cilt bakımı veya masaj hediye edebilirsiniz.
Babanız zamana karşı yarışıyorsa, her 1 dakikanın bile onun için önemi büyükse, şık bir saat alabilirsiniz. İlla kol saati olmasına da gerek yok. Köstekli saat bile nostaljik bir hediye olabilir…
Sağlığına dikkat eden, düzenlik kontrolünü yaptıran ya da hiçbir hastalığı olmamasına rağmen her an hasta olacakmış gibi davranan bir babanız varsa, siz en iyisi ona bir check-up hediye edin…
Evde yemekleri genelde babanız yapıyorsa ki bunu mecburiyetten değil, keyif aldığı için yapıyorsa, hiç kuşkusuz keskin bir bıçak seti çok işini görecektir…
Spor yapmayı seven bir babanız varsa, hem birlikte vakit geçirebileceğiniz hem haftasonlarınızı değerlendirebileceğiniz hem de sporunuzu yapabileceğiniz bir bisiklet her anlamda güzel bir hediye seçeneği olabilir. Babanız bisiklete binmeyi bilmiyorsa da, yine sporunu evde yapabileceği fitness aletleri de alabilirsiniz…
Takıp takıştırma konusunda anneniz ile yarışan bir babanız varsa, artık pek çok markada erkekler için çeşit çeşit aksesuarlar mevcut. Kolyeler, bileklikler, küpeler… Ama babanızın şık bir stili varsa kravat iğnesi, kol düğmesini de düşünebilirsiniz…