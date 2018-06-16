Babanızla takım giyinmek istiyorsanız bazı püf noktalarına dikkat edin

Babalar Günü yarın ve siz hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz, babanızla takım giyinerek de onu mutlu edebilirsiniz.

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Önceleri ikizler, daha sonra kardeşler takım giydirilirken durum git gide anneye ve babaya da taşmaya başladı. Birebir giyinme hevesi yaklaşık altı ya da yedi yıl önce anne ve kızlarla popüler oldu. Stiller öyle sevildi ki, markalar artık babalara da yönelmeye başladı. Özellikle doğum günü partilerinde çocuklarıyla hatta tüm aile takım giyinmeyi tercih edenlerin sayısı da bir hayli fazlalaştı.



Markaları harekete geçirdiler

Tabii anne babaların çocuklarıyla takım giyinmeyi sevmesi, dünyaca ünlü moda evlerinin, moda tasarımcılarının ve hazır giyim firmalarının dikkatinden kaçmadı ve hepsi bir anda harekete geçti. Ard arda ‘Mini me’ konseptli koleksiyonlar çıkaran markalar, son yıllarda ise gerek houte couture alanında, gerek hazır giyimde özel gün konseptli modeller üretmeye başladı.



Birebir aynı olmanıza gerek yok

Bu sezon baba-oğul ve baba-kız takım kombinleri, Babalar Günü münasebetiyle ön plana çıktı. Marin temalı, Hawaii efektli, çiçekli modellerinin yanı sıra renk kombinasyonları da oldukça popüler. Yani illa babanızla aynı desen ya da aynı model giymenize gerek kalmadan, bunu renklerin uyumuyla da sağlayabilirsiniz. Tabii konu babalar olunca, kız çocuklarıyla takım giyme konsepti istenilen etkiyi pek veremiyor. Zira kızlar için yapılan pek çok tasarım ‘Baba’ kişilikleriyle uyuşmayabiliyor… O nedenle de daha çok ‘Baba-oğul’ kombinleri görmeniz çok normal…



Çocuklar babalarını kopyalıyor

Nasıl ki kız çocukları annelerini taklit edip, onların kıyafetlerini, topuklu ayakkabılarını giymekten zevk alıyorsa, oğullar da babalarını kopyalıyor. Hal böyle olunca da karşınızdaki görüntüye bakmaya doyun olmuyor. Babanızla takım giyinmek istiyorsanız yaşınız itibariyle ve markalarda birebir aynı kıyafetleri bulamıyorsanız üzülmeyin. Sizler için de çeşitli seçenekler var. Örneğin, her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir jean pantolon ve üzerinize aynı renk bir basic tişörtle de uyum sağlayabilirsiniz.



Sadece kıyafet değil, aksesuarlar da var

Birebir aynı olmayı sadece kıyafetlerle değil, aksesuarlarla da yapabilirsiniz. Renk uyumunu sağladığınız kombininizi bir gözlük, çanta, şapka veya ayakkabılarla bütünleyebilirsiniz. Artık markalar kıyafet dışında aksesuarlarda da büyümüş de küçülmüş modellere yöneldiler. Özellikle ayakkabı konusunda sadece mağazalarda değil, sosyal medyadan da alışveriş yapabilirsiniz. Pek çok girişimci kadın, el emeğiyle özel takım ayakkabılar hazırlıyor…