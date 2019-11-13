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Baby2Baby 2019 galasında yoksul çocuklar için 5 milyon dolar toplandı
Baby2Baby 2019 galasında yoksul çocuklar için 5 milyon dolar toplandı
Her yıl çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen Baby2Baby 2019 galası gerçekleşti. Eski model Chrissy Teigen'in onur ödülü aldığı gecede 5 milyon dolar bağış toplandı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 13 Kasım 2019 - 10:15

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Baby2Baby galası geçen gün Los Angeles’ta gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının akın ettiği gecede, eski model iki çocuk annesi Chrissy Teigen onur ödülünün sahibi oldu. Daha önce Amy Adams, Gwyneth Paltrow, Jennifer Garner, Kerry Washington, Kate Hudson, Drew Barrymore ve Jessica Alba gibi isimler de bu ödüle layık görülmüştü.

Chrissy Teigen geceye, Georges Hobeika markasına ait bacak dekolteli şık bir ellbise ile katıldı.

Amber Valletta

0-12 yaş aralığındaki çocuklara, çocuk bezi, kıyafet ve her çocuğun temel gereksinimlerini karşılayan, hiçbir kar amacı gütmeyen dernek, şimdiye kadar 70 milyonun üzerinde eşya dağıtımı yaptı.

Jennifer Garner, Prada elbisesi ile şıklıktan bir hayli uzak. Kıyafeti daha çok nişan elbisesini andırıyor…

Her yıl Hollywood’un ünlü annelerini, girişimcileri ve hayırseverleri bir araya getiren yardım etkinliğinde, özel bir açık artırma yapılıyor. Bu yıl yapılan artırmada ise 5 milyon dolar bağış toplandı. Geceye ise her zamanki gibi ünlüler akın etti ve kıyafetleriyle, saç ve makyajlarıyla, düzenlenen pek çok törene adeta taş çıkardılar.

Ralph & Russo elbise ile geceye katılan Jessica Alba, tüy trendine biraz fazla ayak uydurmuş. Kıyafeti yeteri kadar hareketliyken, eline aldığı çanta ve başına taktığı taç biraz fazla olmuş.

Kate Hudson gecenin şık kadınlarından biriydi… Elbisesi Prada…

Son dönemlerde stiliyle sınıfta kalan Katy Perry, Prada elbisesi ile en azından şık olmak için çabalamış…

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