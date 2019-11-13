Baby2Baby 2019 galasında yoksul çocuklar için 5 milyon dolar toplandı

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Baby2Baby galası geçen gün Los Angeles’ta gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının akın ettiği gecede, eski model iki çocuk annesi Chrissy Teigen onur ödülünün sahibi oldu. Daha önce Amy Adams, Gwyneth Paltrow, Jennifer Garner, Kerry Washington, Kate Hudson, Drew Barrymore ve Jessica Alba gibi isimler de bu ödüle layık görülmüştü.

0-12 yaş aralığındaki çocuklara, çocuk bezi, kıyafet ve her çocuğun temel gereksinimlerini karşılayan, hiçbir kar amacı gütmeyen dernek, şimdiye kadar 70 milyonun üzerinde eşya dağıtımı yaptı.

Her yıl Hollywood’un ünlü annelerini, girişimcileri ve hayırseverleri bir araya getiren yardım etkinliğinde, özel bir açık artırma yapılıyor. Bu yıl yapılan artırmada ise 5 milyon dolar bağış toplandı. Geceye ise her zamanki gibi ünlüler akın etti ve kıyafetleriyle, saç ve makyajlarıyla, düzenlenen pek çok törene adeta taş çıkardılar.