Bağzıbağlı Prive X Özlem Erkan’dan Servi koleksiyonu

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, Türkiye'nin en köklü ithal kumaş tedarikçisi Bağzıbağlı Nişantaşı'nın yeni hazır giyim markası Bağzıbağlı Prive için Servi adını verdiği özel bir koleksiyon hazırladı. Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında yeni kreasyonunu sunan Erkan’ın ilham kaynağı ise her koşulda dimdik göğe yükselen ve her mevsim yeşil kalan ağaçlar…

Tasarımcı Servi adındaki bu ağaçla, gücünü kökünden alan ve her koşula göğüs geren güçlü kadınları sembolize ediyor. Bağzıbağlı'nın tamamı ithal ipek, keten, krep gibi saf kumaşlarından özenle seçilen ve hazırlanan koleksiyonda çiçek desenlerin romantizmi, kamuflaj desenleri ve verev çizgilerin maskülenliğiyle dengeleniyor.

Koleksiyonda, limon küfü yeşilleri, safran sarıları, puslu mint tonları, tozlu pembeler ve beyazlar hakim olan renkler olarak öne çıkıyor. Tasarımcının couture dokunuşlarıyla farklılaşan, Bağzıbağlı'nın özel kumaşlarıyla dikkat çeken Bağzıbağlı Privé X Özlem Erkan koleksiyonu yer yer işlemelerle göz alırken, gelenekselin modern ile, hazır giyimin özel dikim ile yeni bir yorumu olma özelliği taşıyor…