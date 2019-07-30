Balenciaga 4 bin TL’ye su şişesi kılıfı çıkardı

Balenciaga, su şişenizi boynunuzda taşıyabilesiniz diye, özel bir su şisesi kılıfı çıkardı. Kılıfın piyasa fiyatı 4 bin TL! Yani ortalama haftada bir damacana bitiriyorsanız, 7 yıllık damacana su fiyatına...

Dünyaca ünlü marka Balenciaga, hem sokak stilinize uyacak, hem de kendinizi sorgulatacak bir ürün çıkardı piyasaya; Bir su şişesi kılıfı… Dışarıya çıktığınızda elinizde taşımak istemediğiniz şişeyi kılıfa koyarak, rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Ya da bu kılıfa isterseniz cep telefonunuzu da koyabiliyorsunuz.

İşte bu çok fonskiyonlu aksesuar 4 bin TL! Yani ortalama haftada bir damacana bitiriyorsanız, 11 TL’den hesaplarsak, 7 yıllık damacana su fiyatı… Markanın 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunda yer alan bu aksesuar şu an online’da satışa sunuldu.