Balenciaga, Gucci ve Yves Saint Laurent cerrahi maske üretecek

Geçen hafta, LVMH Grup, parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üretimine başlayacağını açıklamıştı. Şimdi de, bünyesinde Gucci, Saint Laurent ve Balenciaga gibi ünlü markaları barındıran Kering Grubu, cerrahi maskeler üretmeye başlayacaklarını duyurdu.



Balenciaga ve Saint Laurent markaları sağlık otoritelerinin onayını alır almaz Fransız hastaneleri için maskeler yapmaya başlayacak.Kering sözcüsü, Saint Laurent’in Angers şehrinde hazır giyim fabrikasını ve Balenciaga’nın Paris atölyesinin cerrahi maske yapımına ayrıldığını belirtti. Kering’in en büyük markası Gucci ise 1,1 milyon maske ile 55 binden fazla tıbbi ürün sağlamak için yetkililerden onay bekliyor.