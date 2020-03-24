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Balenciaga, Gucci ve Yves Saint Laurent cerrahi maske üretecek
Balenciaga, Gucci ve Yves Saint Laurent cerrahi maske üretecek
Balenciaga ve Saint Laurent markalarını bünyesinde bulunduran Kering Grubu, corona virüsü ile mücadele kapsamında, cerrahi maskeler üretmeye başlayacak.
Moda 24 Mart 2020 - 14:06

Geçen hafta, LVMH Grup, parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üretimine başlayacağını açıklamıştı. Şimdi de, bünyesinde Gucci, Saint Laurent ve Balenciaga gibi ünlü markaları barındıran Kering Grubu, cerrahi maskeler üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

Balenciaga ve Saint Laurent markaları sağlık otoritelerinin onayını alır almaz Fransız hastaneleri için maskeler yapmaya başlayacak.Kering sözcüsü, Saint Laurent’in Angers şehrinde hazır giyim fabrikasını ve Balenciaga’nın Paris atölyesinin cerrahi maske yapımına ayrıldığını belirtti. Kering’in en büyük markası Gucci ise 1,1 milyon maske ile 55 binden fazla tıbbi ürün sağlamak için yetkililerden onay bekliyor.

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