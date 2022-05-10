Balenciaga’dan dikkat çeken koleksiyon

Lüks moda devi Balenciaga, tüketim çılgınlığının önüne geçmek ve sürdürülebilir modaya dikkat çekmek için yeni bir kampanya başlattı.

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Dünyaca ünlü lüks moda devi Balenciaga, Paris ismini verdiği yeni bir koleksiyonu satışa çıkardı. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyonda, eskitilmiş ve yıpranmış spor ayakkabıları yer alıyor.

Şu an yalnızca ‘ön sipariş’e açık olan ayakkabılar, yukarıdaki kampanya görüntülerinde görüldüğü kadar yıpranmış olmasa da, yine de kesik ve yıpranmış görünümleriyle dikkat çekiyor.

Kırmızı, beyaz ve siyah renklerde gelen ayakkabılarda, orta tabanın her tarafında Balenciaga’nın logosunun göründüğü solgun işaretler de yer alıyor. Balenciaga, bu kampanya ile hedeflerinin ‘sürdürülebilir modayı’ desteklemek olduğunu söyledi. Yani lüks moda devi, bu kampanya ile, artık insanlara ‘bir aldığınızı ömür boyu giyin’ çağrısı yaptı.

Balenciaga’nın bu proje kapsamında piyasaya sürdüğü sneaker’ların bedeli ise 495 euro yani yaklaşık 8 bin TL olarak açıklandı. Bu ayakkabıların toplamda sadece 100 çift ile sınırlı olacağı da vurgulandı.

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