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Balenciaga’nın 1130 Euro’luk tasarımı ‘Dalga mı geçiyorlar’ dedirtti
Balenciaga’nın 1130 Euro’luk tasarımı ‘Dalga mı geçiyorlar’ dedirtti
Balenciaga'nın ilginç tasarımlarına alıştık. Hatta bu ilginç tasarımlara biçtiği fiyatlara dahi. Ama bu kez 1130 Euro'luk tasarımı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 29 Mayıs 2018 - 09:57

Balenciaga, yine moda dünyasında çığır açacak bir tasarıma imza attı ve sınırları zorladı. Gömlek üstü gömlek ve tişört üstü gömlek tasarlayan dünya devinin 2018 sonbahar koleksiyonunda yer alan tasarım, Twitter’ın da gündemindeydi.

Bu tasarım tam olarak 1130 Euro...

Bu tasarım tam olarak 1130 Euro…

Pek çok kişinin ‘Dalga geçiyor olmalılar’ diye yorum yaptığı bu parçalar için ‘Önden bakınca işe gidiyor gibisin. Arkadan bakınca gezmeye’ diyenler de vardı. İşin en içler acısı durumu ise, gömlek üstü gömleğin 1130 Euro yani 6 bin TL’den, tişört üstü gömleğin ise 980 Euro ortalama 5 bin 300 TL’den satışa çıkmış olması…

Tişört üstü gömlek tasarımı ise 980 Euro.

Tişört üstü gömlek tasarımı ise 980 Euro.

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