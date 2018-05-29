Balenciaga’nın 1130 Euro’luk tasarımı ‘Dalga mı geçiyorlar’ dedirtti

Balenciaga'nın ilginç tasarımlarına alıştık. Hatta bu ilginç tasarımlara biçtiği fiyatlara dahi. Ama bu kez 1130 Euro'luk tasarımı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz...

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Balenciaga, yine moda dünyasında çığır açacak bir tasarıma imza attı ve sınırları zorladı. Gömlek üstü gömlek ve tişört üstü gömlek tasarlayan dünya devinin 2018 sonbahar koleksiyonunda yer alan tasarım, Twitter’ın da gündemindeydi.

Pek çok kişinin ‘Dalga geçiyor olmalılar’ diye yorum yaptığı bu parçalar için ‘Önden bakınca işe gidiyor gibisin. Arkadan bakınca gezmeye’ diyenler de vardı. İşin en içler acısı durumu ise, gömlek üstü gömleğin 1130 Euro yani 6 bin TL’den, tişört üstü gömleğin ise 980 Euro ortalama 5 bin 300 TL’den satışa çıkmış olması…