Balenciaga’nın 18 bin TL’lik çantası gündem oldu

Dünyaca ünlü lüks moda markası Balenciaga'nın ürettiği 18 bin TL'den satışa sunulan çantalar, sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Fransa merkezli lüks moda markası Balenciaga tarafından İlkbahar 2022 koleksiyonunun bir parçası olarak satışa sunulan çantalar sosyal medyada gündem oldu.

1980lerin ikonik çantalarına atıfta bulunan Balenciaga tasarımı çantanın fiyatı ise 925 sterlin yani yaklşaık 18 bin TL olarak açıklandı.

Balenciaga’nın İlkbahar 2022 koleksiyonunun bir parçası olan çanta, dana derisinden üretilirken, alışveriş çantası görünümünde ve fermuarlı bir iç cebi bulunuyor.

Sosyal medya kullanıcıları, satışa çıktıktan sonra kısa sürede gündem olan çantayı 50 kuruşluk market poşetine benzetti. Ünlü Tesco süper marketin poşetinin Balenciaga ile aynı renk ve şeritli desene sahip olması ise dikkat çekti.

Tasarımın 18 bin TL’lik fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Balenciaga yerine 50 kuruşluk Tesco poşeti ile gezmeyi tercih edeceğini ima eden mesajlar attı.

Balenciaga ise çantanın, ‘arketip çantasının modern bir yorumu’ olmasıyla övündü.

Bir İspanyol tarafından kurulan ve merkezi Paris’te bulunan marka, daha önce Ikea’nın sattığına benzer bin 365 sterlinlik bir çanta sattığı için alay konusu olmuştu.

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