Balenciaga’nın ürperten 2020 kampanyası

Balenciaga, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunun tanıtımı için son derece düşündüren ve bir o kadar da ürperten bir kampanya reklamı çekti. Marka küresel ısınma ve istikrarsız uluslararası politika gibi konulara değiniyor.

Dünyaca ünlü moda devi Balenciaga, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu için bir reklam kampanyası çekti. Moda dünyasının yenilikçi markalarından biri olan İspanyol devi, ses getirecek bir reklama imza attı. Son dönemlerde hepimizin ortak konusu haline gelen küresel ısınma sorununa ve istikrarsız uluslararası politika anlayışına atıfta bulunan tanıtım filminde, sunucu, muhabirler sanki uzaydan gelmiş gibi görünürken, haberlerde yer alan konular da dikkat çekiciydi.

Reklamda, BLNCG Live isimli bir haber kanalının “Gezegenlerin Yeniden Doğuşu” ve “Su nereye gidiyor?” başlıkları altında sunduğu haberlerini izliyoruz. Görsel ve işitsel anlamda akılda kalıcı detaylara sahip olan film, hem iklim değişikliğine hem de politikanın geleceğine işaret eden distopik haber öğelerini gözler önüne seriyor.