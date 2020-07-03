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Balmain’den Seine Nehri üzerinde özel defile
Balmain’den Seine Nehri üzerinde özel defile
Balmain, bu pazar Paris'teki Seine Nehri üzerinde herkese açık çok özel bir defile gerçekleştirecek. Moda ve müziği birleştirecek olan marka, yapacağı gösteri ile yeni koleksiyonunu sergileyecek.
Moda 3 Temmuz 2020 - 15:33

Dünyaca ünlü giyim markası Balmain, pazar günü Paris’teki Seine Nehri üzerinde yeni koleksiyonunu sunacak. Bir mavnada (nehir ve kanal taşımacılığı için inşa edilmiş, balya sığırı düz tabanlı bir tekne) gerçekleşecek olan defileyi müzik ile birleştirecek olan markanın gösterisi halka açık olarak gerçekleşecek.
Marka, yapacağı gösteri için yaptığı açıklamada “Sanırım her birimiz, bu ilkbaharı, garip yeni korkular ve zorunlu tecrit ile işaretlenmiş karanlık bir bahar olarak sonsuza kadar hatırlayacağız. Ayrılmak zorunda kaldık, aniden birlikte olmaya bağlı olduğumuzu fark ettik” dedi.

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