Balmain’in Paris’te sergilediği 2019 İlkbahar Yaz Haute Couture koleksiyonu beğenilmedi

Ünlü moda evi Balmain'in Kreatif Direktörü Olivier Rousteing, ilk kez bir Haute Couture koleksiyonu hazırladı ve bunu Paris Moda Haftası'nda sergiledi. Ne var ki koleksiyon beğenilmediği gibi eleştiri oklarına da hedef oldu...

Geçtiğimiz ay, ünlü moda devi Balmain’in ikonikleşmiş logosunu değiştiren, markanın Kreatif Direktörü Olivier Rousteing, geçtiğimiz gün ilk Haute Couture koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı.

Olivier’ın koleksiyonu sabırsızlıkla bekleniyordu. Zira, gelenekleri yıkmakla ünlü olan tasarımcının nasıl bir kreasyon hazırlayacağı oldukça merak edilmişti.

Büyük incilerin başrolde olduğu koleksiyon maalesef çoğu kişide hayal kırıklığı yaşattı. Guo Pei, Armani, Valentino, Zuhair Murad, Elie Saab gibi devlerin yer aldığı moda haftasının ‘En kötü kreasyon’u olarak nitelendirildi. Hatta ‘Bu koleksiyon Haute Couture mirasına bir saldırıdır’, ‘Haute Couture’un yüz karası’ gibi yorumlar yapıldı.

Tabii bu yorumların çoğu tasarımları beğenmediği için değil, konsepti de oldukça itici bulduğu için yapıldı.

Örneğin beyaz modeller ‘Albino’ hastaları gibi gösterilirken, Cindy Bruno gibi (üstte solda) siyahi ya da melez modeller ise oldukları renkten daha da koyu bir renge boyandı. Bu durum, herkesi ayağa kaldırdı.

Dev incilerden yapılan etekler, üstler hatta çantalar oldukça manasız bulundu. Üstelik koleksiyonda yer alan tasarımların bir çoğunun da Alexander McQueen, Giles, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier gibi ünlü moda evlerinin daha önceki yıllarda çıkardıkları koleksiyonlardan esinlendiği söylendi.

Şimdi gözler ünlü tasarımcıya çevrildi. Bakalım tüm bu iddialara ve yapılan eleştirilere bir cevap verecek mi…

