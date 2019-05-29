Barbie Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) tarafından ödüle layık görüldü

CFDA Yönetim Kurulu, dünyanın 1 numaralı moda bebeği Barbie’nin moda üzerindeki etkisini ve dünyadaki ilham verici bir simge olmasını kutlamak için 60. yaşına özel olarak Yönetim Kurulu Onur Ödülü'nü Barbie'ye vereceğini açıkladı.

Yaptığı işler ve koleksiyonlarla her zaman modayla iç içe olan Barbie, son altı yılda birçok moda ve yaratıcı topluluk tarafından ilham alınan ve aynı zamanda onlardan ilham alan bir marka olarak önemli adımlar attı. Moschino için Gigi Hadid ve Jeremy Scott da dahil olmak üzere 75’ten fazla tasarımcı ve influencer ile işbirliği yaparak moda dünyasındaki etkin rolünü sürdürmeye devam eden markanın modayla olan bağı çok daha önceki yıllara dayanıyor. Örneğin markanın ilk tasarımcı ortaklığı, 1985'te Oscar de la Renta'yla yapılmıştı. Öte yandan Vera Wang, Diane von Furstenberg, Anna Sui, Zac Posen, Badgley Mischka ve Stephen Burrows da Barbie ile özel bebekler yaratan CFDA üyeleri arasındalar.

CFDA Başkanı ve CEO’su Steven Kolb, Barbie'nin Amerikan modası ve kültürü üzerinde çok geniş bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Hikâyesi şahsen o kadar çok CFDA üyesi ile yankı uyandırıyor ki, yönetim kurulu onu özel bir övgü ile onurlandırmaya karar verdi” dedi.

Daha önce bu prestijli ödülü First Lady Michelle Obama, Tom Ford, Gloria Steinem, Janelle Mona, Cecile Richards ve Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg gibi önemli isimler almıştı. Bu sene de birbirinden değerli isimlerin ödüllendirileceği 2019 CFDA Moda Ödülleri, 3 Haziran’da Brooklyn Müzesi'nde gerçekleştirilecek.