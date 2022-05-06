Barbie, Vera Wang’i bir Barbie bebek ile onurlandırıyor

Mattel, moda tasarımcısı Vera Wang'i onurlandırmak için Barbie koleksiyonunda başarılı isme yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Platinum Jubilee’sini kutlamak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Barbie bebeğini çıkaran Mattel, bu defa da Vera Wang’e yer veriyor.

Markanın en yeni Creations bebeği, Wang’in moda endüstrisinde yarattığı anlamlı etkiyi kutluyor. Tasarımcı, markasını küçük bir gelinlik butiğinden sektördeki en kalıcı isimlerden biri haline getirdi.

Mattel daha önce, Barbie Signature gelinlik bebeklerinin tasarımlarında Wang ile iş birliği yapmıştı.

Wang’ın Barbie bebeği, ilk bakışta bir elbiseye benzeyen, ancak aslında ek kabarık kollu, ön yırtmaçlı siyah bir tulumla süslenmiş.

Wang’in Barbie bebeği, kendi özel ambalajıyla birlikte çıkıyor ve Wang’ın “Başarı nihai sonuçla ilgili değildir, yol boyunca öğrendiklerinizle ilgilidir” sözüne yer veriyor.

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