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Barcelona’nın, Şampiyonlar Ligi maçlarına giderken giyecekleri takım elbiseleri beğenilmedi
Barcelona’nın, Şampiyonlar Ligi maçlarına giderken giyecekleri takım elbiseleri beğenilmedi
Barcelona futbol takımı dün Londra'ya gitti. Havaalanında yeni gri takım elbiseleriyle görüntülenen futbolcuların stilleri maalesef beğenilmedi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 3 Ekim 2018 - 13:14

Barcelona FC, dün Tottenham'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi B Grubu maçı için Londra'ya gitti. Havaalanında görüntülenen futbolcuların üzerlerinde yeni takım elbiseleri vardı. Baştan sona gri rengin hakim olduğu, Thom Browne imzalı takım elbiseler maalesef çok şık bir görüntü vermiyor…
barcelona-yeni-takim-elbiseTakım elbiseler neredeyse hiçbir futbolcunun üzerine oturmamış. ‘Jilet gibi’ diyebileğimiz tek görüntüye ki o da aslında kötünün iyisi, sadece Gerard Pique’ye ait. Diğerleri adeta emanet takım elbise giymiş gibi görünüyor. Buna Messi de dahil…
barcelona-yeni-takim-elbise1Pantolonların paçaları komik duruyor. Hem gereğinden fazla kısa, hem de paçalar, XXL duble paça gibi olmuş. O şık Oxford ayakkabıların üstüne düşüşü ise bir hayli kötü görünüyor. Madem ki paçalar kısa olacaktı, en azından pantolon değil, LeBron James’in maça giderken giydiği gibi bermuda tasarlansaymış…
barcelona-yeni-takim-elbise2Ayrıca kravat iğnelerini hala kullananlar, vazgeçemeyenler var ama kulanımı o kadar azaldı ki artık neredeyse tedavülden kalkacak… Dolayısıyla kravat iğnesi de gözü yoran detaylardan biri…
barcelona-yeni-takim-elbise4Gelelim takım elbiselerin fiyatlarına… Thom Browne imzalı yeni takım elbiselerin toplam fiyatı 4 bin 200 Sterlin yani 33 bin TL. Tüm takımın kombinlerinin toplamı ise 100 bin Sterlin, 785 bin TL…
barcelona-yeni-takim-elbise5Futbolcuların giydiği takım elbise 1950 Sterlin, kazak 750 Sterlin, Kravat 200 Sterlin, ayakkabı 950 Sterlin ve gömlek 370 Sterlin… Barça oyuncuları önümüzdeki üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi seyahatlerinde Thom Browne takım elbiseleri giyecek.
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