Basında ve podyumda 18 yaş altı modellere yer verilmeyecek mi?

Ünlü moda dergisi Vogue ve yayıncı kuruluşu Conde Nast, bundan böyle sayfalarında 18 yaş altı modellere yer vermeyeceğini açıkladı.

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ABD merkezli ünlü Vogue Dergisi ve yayıncı kuruluşu Conde Nast, artık sayfalarında 18 yaşından küçük modeller kullanmayacağını açıkladı. Dergi, sektördeki diğer kuruluşlara da çağrıda buluarak aynı adımı onların da atması gerektiğini istedi.

Vogue Runway dergisinin sosyal medya hesabında “Moda dünyası neden 18 yaş üstü model standardına bağlı kalmalı?” başlıklı paylaşım yapıldı. Bu açıklama aslında cinsel istismar iddialarının ve ocak ayında yayımlanan yeni iş ahlakı kurallarının devamı niteliğindeydi.

Derginin yazarlarından Maya Singer ise köşesinde şöyle dedi: “Kariyer yapmak isteyen ancak kontrolü tümüyle elinde olmayan 18 yaş altı çocukların eşsiz savunmasızlığının bilinmesi, farkında olunması ve kötüye kullanımın çok yaygın olduğu bir ortamda, etik kuralları gereği, on sekiz yaşın altındaki hiçbir modelin fotoğrafı editoryal anlamda kullanılmayacak.”

18 yaş altı modellerle çalışılmaması gerektiğinin altını çizen dergiden sonra Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) bir açıklama yaptı ve tasarımcılara çağrıda bulundu: “18 yaş üstü modellerle çalışmayın!”