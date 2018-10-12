BBC kanalı kraliyet düğününü anlatırken büyük bir gafa imza attı

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BBC televizyonu, Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Prenses Eugenie’nin düğününü canlı verirken, ekrana çıkan bir alt yazı sosyal medyanın diline düştü. Törenle ilgili yayın yapan kanal, Prenses Eugenie, aracından inerek nikahın yapılacağı George’s Chapel’e merdivenlerinden çıkarken “Ne kadar güzel göğüsler Prenses’e çok yakışıyor” yazdı. Sonradan anlaşıldı ki kanalın asıl yazması gereken cümle “Ne kadar güzel bir elbise Prenses’e çok yakışıyor” olacaktı…

Kanalın gelinlikle ilgili bilgi verirken yaptığı hatayı hatayı farkeden sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Prensesin gelinliği Peter Pilotto… Gelinliğin altına Charlotte Olympia marka ayakkabı giyen prensesin tacı ise Boucheron…

