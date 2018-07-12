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Beauty has no bounds kampanyasında her bedenden 12 kadın yer aldı
Beauty has no bounds kampanyasında her bedenden 12 kadın yer aldı
Farklı beden, yaş, ten ve ırktan 12 kadın Beauty has no bounds yani 'Güzelliğin limiti yoktur' kampanyasında biraraya geldi. Amaç güzellik algılarını yıkmak!
Moda 12 Temmuz 2018 - 15:50

İngiltere çıkışlı iç çamaşırı markası Figleaves, #beautyhasnobounds kampanyası başlattı. Milk Management ile birlikte ‘Beden olumlama’ hareketi başlatan marka, toplumun dayattığı güzellik algısını adeta protesto ediyor.
jakub-koziel-instagram1Fotoğraflarını Jakub Koziel’in çektiği kampanya fotoğraflarında, aralarında engelli de var 59 yaşında eski bir model de…
jakub-koziel-instagramFarklı tipte, bedende, ırkta ve yaşta 12 kadının yer aldığı projede, her kadının kendine göre seksi olduğu ve bunun hiçbir şekilde eleştiriye açık olmadığına dikkat çekiliyor.
jakub-koziel-instagram2Hintli, Endonezyalı, Surinamlı, Hollandalı, Koreli, Japon, Çinli ve Zimbabwean’li modellerin yer aldığı kampanyada 59 yaşındaki iç çamaşırı modeli Nicky Griffin, doğuştan sol kolu olmayan Kelly Knox, ‘Beden olumlama’ hareketinin ilk ve büyük temsilcisi Felicity Hayward gözalıcıydı…

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59 yaşındaki iç çamaşırı modeli Nicky Griffin

Projenin yaratıcılarından Anna Shillinglaw, kampanya hakkında şunları söyledi: “Bu çekimin konsepti farklılık. Yaş, vücut tipi, engel, etnik köken ayırmaksızın dünyadaki güzellikleri güçlü ve dikkat çekici bir biçimde göstermek istedim. Umarım günümüz kadınına ve gelecek nesillere güzel bir mesaj verir.”
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Doğuştan sol kolu olmayan Kelly Knox

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‘Beden olumlama’ hareketinin ilk ve büyük temsilcisi Felicity Hayward

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