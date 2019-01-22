Bebe Rexha kendisini giydirmek istemeyen tasarımcılara isyan etti

Bebe Rexha 10 Şubatt’ta düzenlenecek Garmmy Ödülleri’ne aday gösterildi. Bunun muhteşem bir duygu ve çok havalı olduğunu söyleyen Rexha, ne var ki o gün ne giyeceğini bilmiyor. Çünkü ünlü moda markaları Bebe’yi giydirmek istemiyor.

Sebebi ise ünlü şarkıcının üst bedeninin 38, alt bedeninin ise 40 olması. Bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşayan Rexha sosyal medya hesabından isyan etti. O gün pek çok sanatçıyı giydirmek isteyen tasarımcıların, beden ölçüsünden dolayı kendisini giydirmek istemediğini belirten Rexha, kırmızı haldı için ekibinin pek çok tasarımcıya gittiğini ama ‘Hayır’ cevabı aldığını anlattı.

Bir video ile yaşadıklarını anlatan Bebe ‘Tasarımcılar beni giydirmek istemiyor çünkü kalçalarım büyük’ diyen Bebe “38-40 beden sizin için çok büyükse, size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü bu delilik. 40 beden ve üstü tüm kadınların güzel olmadığını ve elbiselerinizi giyemeyeceklerini söylüyorsunuz. Ölçülerinizde olmayan birini giydiremeyeceğinizi söyleyemezsiniz” diyen Bebe #loveyourbody etiketiyle paylaşım yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise “Müzik tarzımı ya da moda stilimi beğenmiyor olabilirsiniz ama model ölçüsünde olmayan birini giydiremeyeceğinizi söyleyemezsiniz. Kadınları cesaretlendirmeniz gerekiyor vücutlarıyla barışık olmaları için. Beden ölçüsüne göre insanları yargılamayın. Bizler küçük ya da büyük her şeyimizle güzeliz. Ve benim 40 beden kalçalarım hala Grammy’e gidiyor…” dedi.

Tasarımcı Ağustos Getty ise Bebe’nin isyanına cevap verdi ve “Her ölçüdeki her kadın güzeldir. Bana eskiz yapmaya ne zaman başlamam gerektiğini söyle! diyerek Grammy için elbise yapacağının sinyalini verdi…

