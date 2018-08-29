Beckham ve John aileleri tatilde

David Beckham, Victoria Beckham ve dört çocuğu, Elton John, eşi ve iki oğlu ile birlikte Fransa'da görüntülendi. Aileler birlikte tatil yapıyor...

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Bir süredir Fransa’da tatilde olan Becham ailesi’ne dün de Elton John, eşi ve iki oğlu dahil oldu. Öğlen Fransa Île Sainte-Marguerite de öğle yemeği yiyen aileler çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Yemekten sonra tekneye giden aileler, burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan David Beckham ve Elton John, 25 yıllık dostluklarını da gözler önüne serdi…

Ünlü bir Fransız ressama ait olan La Guerite restoranından çıkarken görüntülenen aileler, rahat stilleriyle de dikkat çekti. Victoria Beckham Victoria Beckham markasına ait minimalist bir etek ve askılı bluzla oldukça salaş ama bir o kadar da şık görünüyordu.

David Beckham, fötr şapka, mavi gömlek ve fildişi rahat pantolon giyerken, ELton John ise her zamanki gibi renkli gömleği ve şortuyla rahat bir stil elde etmiş…