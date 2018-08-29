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Beckham ve John aileleri tatilde
Beckham ve John aileleri tatilde
David Beckham, Victoria Beckham ve dört çocuğu, Elton John, eşi ve iki oğlu ile birlikte Fransa'da görüntülendi. Aileler birlikte tatil yapıyor...
Moda 29 Ağustos 2018 - 13:08

Bir süredir Fransa’da tatilde olan Becham ailesi’ne dün de Elton John, eşi ve iki oğlu dahil oldu. Öğlen Fransa Île Sainte-Marguerite de öğle yemeği yiyen aileler çevredekilerin ilgi odağı oldu.

David Beckham, rahat stiliyle dikkat çekti.

David Beckham, rahat stiliyle dikkat çekti.

Yemekten sonra tekneye giden aileler, burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan David Beckham ve Elton John, 25 yıllık dostluklarını da gözler önüne serdi…

Elton John ve oğlu yemekten dönerken...

Elton John ve oğlu yemekten dönerken…

Ünlü bir Fransız ressama ait olan La Guerite restoranından çıkarken görüntülenen aileler, rahat stilleriyle de dikkat çekti. Victoria Beckham Victoria Beckham markasına ait minimalist bir etek ve askılı bluzla oldukça salaş ama bir o kadar da şık görünüyordu.

Victoria Beckham, her zamanki gibi kendi koleksiyonundan bir parça ile görüntülendi...

Victoria Beckham, her zamanki gibi kendi koleksiyonundan bir parça ile görüntülendi…

David Beckham, fötr şapka, mavi gömlek ve fildişi rahat pantolon giyerken, ELton John ise her zamanki gibi renkli gömleği ve şortuyla rahat bir stil elde etmiş…

Elton John, Victoria Beckham ve David Beckham. 25 yıllık dostlar teknede bol bol fotoğraf çektirdi...

Elton John, Victoria Beckham ve David Beckham. 25 yıllık dostlar teknede bol bol fotoğraf çektirdi…

David Beckham, Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve 'Elton Amca... 25 yıldır tanışıyoruz. O zamandan beri keyifli vakit geçiriyoruz" notunu yazdı...

David Beckham, Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve ‘Elton Amca… 25 yıldır tanışıyoruz. O zamandan beri keyifli vakit geçiriyoruz” notunu yazdı…

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Son güncelleme: 14:27 - 29.08.2018
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