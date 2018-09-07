Begüm Kütük, ilk kez bir defilede podyuma çıkacak

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Usta tasarımcı Özlem Süer, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonu Healer’ı Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da sergileyecek. 11 Eylül’de gerçekleşecek olan defilenin sürprizi ise oyuncu Begüm Kütük… Kariyerinde ilk kez podyuma çıkacak olan Kütük’ün şu an kaç kıyafet tanıtacağı ve hangi tasarımları giyeceği henüz belli değil…

Dün, Özlem Süer ile Nişantaşı’ndaki showroom’unda buluştuk. Defile öncesi heyecanlı olan Süer ile yeni koleksiyonunu konuştuk. Çağın en önemli konusu olan ‘Doğanın iyileştirici gücünü’ inceleyen tasarımların, inovatif kumaşların öne çıktığını anlatan Süer, ‘Kullanılan renk, desenler ve inovatif kalıplar, hi-tech kumaşlarla birleşerek zamanımızın hızına ve görsellik üstünlüğüne de gönderme yapıyor’ diyor.

Yeni koleksiyonunda bitkilerin iyileştirici gücünü mercek altına alan Süer ‘Modanın çoklu sanatsal kimliğine yine performatif bir şekilde yaklaşacak performansımızda doğallığa, çoklu uyuma, farklı kimliklerin bir araya gelerek oluşturduğu iyileştiren çoğulluğa değindik’ diyor.

Özlem Süer’in moda haftasında tanıtacağı koleksiyonda renkler ön planda. Zamanda yolculuk yapıyormuş hissi veren kreasyonda kabarık balon etekler, püsküllü, fırfırlı dantelli ve işlemeli modeller göze çarpıyor. Soğuğu hissettirmeyen, su geçirmeyen kumaşlar ise koleksiyondaki pek çok tasarımda kendini gösteriyor…