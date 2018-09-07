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Begüm Kütük, ilk kez bir defilede podyuma çıkacak
Begüm Kütük, ilk kez bir defilede podyuma çıkacak
Oyuncu Begüm Kütük, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında, Özlem Süer'in defilesinde podyuma çıkacak... Kütük, podyumu Özge Ulusoy ile paylaşacak...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 7 Eylül 2018 - 13:01

Usta tasarımcı Özlem Süer, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonu Healer’ı Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da sergileyecek. 11 Eylül’de gerçekleşecek olan defilenin sürprizi ise oyuncu Begüm Kütük… Kariyerinde ilk kez podyuma çıkacak olan Kütük’ün şu an kaç kıyafet tanıtacağı ve hangi tasarımları giyeceği henüz belli değil…

Özlem Süer

Özlem Süer

Dün, Özlem Süer ile Nişantaşı’ndaki showroom’unda buluştuk. Defile öncesi heyecanlı olan Süer ile yeni koleksiyonunu konuştuk. Çağın en önemli konusu olan ‘Doğanın iyileştirici gücünü’ inceleyen tasarımların, inovatif kumaşların öne çıktığını anlatan Süer, ‘Kullanılan renk, desenler ve inovatif kalıplar, hi-tech kumaşlarla birleşerek zamanımızın hızına ve görsellik üstünlüğüne de gönderme yapıyor’ diyor.

Özlem Süer'in Mercedes Benz Fashion Week'te sunacağı defilesinde göreceğimiz bazı tasarımlar...

Özlem Süer’in Mercedes Benz Fashion Week’te sunacağı defilesinde göreceğimiz bazı tasarımlar…

Yeni koleksiyonunda bitkilerin iyileştirici gücünü mercek altına alan Süer ‘Modanın çoklu sanatsal kimliğine yine performatif bir şekilde yaklaşacak performansımızda doğallığa, çoklu uyuma, farklı kimliklerin bir araya gelerek oluşturduğu iyileştiren çoğulluğa değindik’ diyor.

Koleksiyon adeta zamanda yolculuk yaptırıyor...

Koleksiyon adeta zamanda yolculuk yaptırıyor…

Özlem Süer’in moda haftasında tanıtacağı koleksiyonda renkler ön planda. Zamanda yolculuk yapıyormuş hissi veren kreasyonda kabarık balon etekler, püsküllü, fırfırlı dantelli ve işlemeli modeller göze çarpıyor. Soğuğu hissettirmeyen, su geçirmeyen kumaşlar ise koleksiyondaki pek çok tasarımda kendini gösteriyor…

En dikkat çeken tasarımlardan biri...

En dikkat çeken tasarımlardan biri…

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