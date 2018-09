Belçim Bilgin pembe elbisesiyle dikkat çekti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin uzun bir süredir oğlu Rodin ile birlikte Londra’da yaşıyor. Kariyerine yurtdışında devam eden Bilgin son olarak Danimarkalı yönetmen Per Fly’ın yönettiği Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde, Oscar ödüllü yıldız Ben Kingsley ve Theo James ile aynı seti paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde filmin galası yapıldı. Gerek filmin yurtdışı prömiyerinde, gerek Türkiye’deki galasında giydiği kıyafetlerle beğeni toplayan Bilgin, geçtiğimiz hafta da arkadaşı Ferhan Şensoy’un düğünü için seksi bir kırmızı elbise tercih etmişti.

Dün de Hello dergisi için kamera karşısına geçen Belçim Bilgin, Selma Çilek imzalı 2950 lira değerindeki ipek saten pembe bir elbise giydi. Tüm enerjisi karelere yansıyan Bilgin için ‘Yeni film Belçim’e yaradı’ yorumları yapıldı…