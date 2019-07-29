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Bella, Gigi ve Alana Hadid kardeşler Mikonos’ta tatilde
Bella, Gigi ve Alana Hadid kardeşler Mikonos’ta tatilde
Gigi Hadid ve Bella Hadid, üvey ablaları Alana Hadid'in doğum günü için Mikonos'a gitti. Burada tatil yapan kardeşler, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Moda 29 Temmuz 2019 - 11:47

Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid, babalarının ilk eşi olan Mary Butler’den dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti.

Gigi Hadid

Bir yandan üvey ablalarının 34’üncü yaş gününü kutlayan, bir yandan da tatil yapan kız kardeşler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları birbirinden seksi bikinili pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Bella Hadid

24 yaşındaki Gigi’nin tanga bikinisi, 22 yaşındaki Bella’nın ipli tanga bikinisi beğeni toplarken, 34 yaşındaki Alana’nın ise yüksek bel bikini giymesi dikkat çekti…

Alana Hadid

Gigi Hadid

Bella Hadid