Bella Hadid Arap dergisi için türban taktı

Bella Hadid, dün, sosyal medya hesabından bir moda dergisi için verdiği pozları paylaştı. Dergiye ikinci kez kapak olan ünlü model verdiği röportajda "Hem İtalyan bir Diva, hem de bir Arap prenses gibiyim" dedi.

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Harper’s Bazaar Arabia dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. İkinci kez dergiye kapak olan 21 yaşındaki model gerek saç modelleri, gerek stiliyle bambaşka bir hale bürünmüştü.

Birkaç kombinde türban takan Hadid “Hem İtalyan bir Diva, hem de bir Arap prenses gibiyim. Her iki kadının da gücünü ve canlı iç güzelliğini yakalamak zorunda hissediyorum” dedi.

Fotoğrafçı Mariano Vivanco’nun çektiği fotoğrafları paylaşan Bella Hadid verdiği röportajda lavanta yağını sevdiğini, bu kokunun kendisine evini hatırlattığını söylüyor ve ekliyor: “Okaliptüs, limon, nane ve portakalın kendimi sakinleştirmesini seviyorum.” Ünlü model aşktan da bahsetti: “Aşk vücudumun her yerini zenginleştiriyor.”