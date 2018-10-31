Bella Hadid buzdolabının içini takipçileriyle paylaştı

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Victoria's Secret Fashion Show 2018 seçmelerinde yürüyeceği kesinleşen isimlerden biri de Bella Hadid. Ablası Gigi Hadid ile aynı podyumu paylaşacak olan Bella, defile öncesi beslenmesine dikkat ediyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından buzdolabında neler olduğunu gösteren bir paylaşım yapan Bella Hadid’in, son derece düzenli olması, her şeyi simetrik bir şekilde yerleştirmesi ise şaşkınlık yarattı. Kullanıcıların çoğu ‘Senin bu kadar düzenli olduğunu tahmin etmiyorduk’ gibi yorumlarda bulundu…

22 yaşındaki Hadid’in buzdolabında humus, havuç, yaban mersini, elma, bol bol içecek ve smootie, hindistan cevizi suyu, yoğurt, badem yağı, yulaf sütü, kombucha, San Pellegrino, kabak çubukları gibi pek çok sağlıklı atıştırmalıklar bulunuyor…

Bella Hadid takipçilerine takılmayı da ihmal etmedi: Hadid “Eğer sizin için alışveriş yapmamı ve dolap düzeni sağlamamı istiyorsanız, gündüzleri çalışıyorum” şeklindeki esprili bir yorum yaptı.