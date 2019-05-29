Bella Hadid “Geleceğe gönderiliyorum” dedi

Son iki haftadır 72. Cannes Film Festivali ve ardından Monako’da düzenlenen Formula 1 Grand Prix’de boy gösteren ünlü model Bella Hadid, eğlenceli geçen haftanın ardından soluğu Londra’da aldı.

Burada bir havaalanı için kamera karşısına geçen Hadid, dün de bir başka çekimde yer aldı. Matrix gözlükleri, siyah bir büstiyer, ultra mini deri eteği ve siyah ince çoraplarıyla oldukça seksi bir görünüm elde eden Hadid, çekim halini sosyal medyadan paylaştı.

“Geleceğe gönderiliyorum” notuyla paylaştığı fotoğraf binlerce yorum yüz binlerce beğeni aldı…