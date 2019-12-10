Bella Hadid iç çamaşırsız giydiği şeffaz bluzu ile dikkat çekti

Kendall Jenner ve bir grup arkadaşıyla birlikte Miami’de tatil yaptıktan sonra, Karayipler’e geçen Bella Hadid, burada da arkadaşlarıyla oldukça keyifli vakit geçiriyor.

Karayipler’de St. Bart’ta bir ağaç kenarında yüzü olduğu gözlük markasının tanıtımını yapan Hadid, gözlükten çok göğüsleriyle dikkat çekti.

İç çamaşırı olmadan giydiği beyaz şeffaf bluz ile tüm bakışları üzerine çeken 23 yaşındaki Hadid, kare kare paylaşım yaptı ve 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.