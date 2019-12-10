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Bella Hadid iç çamaşırsız giydiği şeffaz bluzu ile dikkat çekti
Bella Hadid iç çamaşırsız giydiği şeffaz bluzu ile dikkat çekti
Geçen hafta Kendall Jenner ile birlikte Miami'de tatil yaptıktan sonra Karayipler'e geçen Bella Hadid, iç çamaşırsız giydiği beyaz şeffaf bluzu ile yürekleri hoplattı.
Moda 10 Aralık 2019 - 12:12

Kendall Jenner ve bir grup arkadaşıyla birlikte Miami’de tatil yaptıktan sonra, Karayipler’e geçen Bella Hadid, burada da arkadaşlarıyla oldukça keyifli vakit geçiriyor.
Karayipler’de St. Bart’ta bir ağaç kenarında yüzü olduğu gözlük markasının tanıtımını yapan Hadid, gözlükten çok göğüsleriyle dikkat çekti.
İç çamaşırı olmadan giydiği beyaz şeffaf bluz ile tüm bakışları üzerine çeken 23 yaşındaki Hadid, kare kare paylaşım yaptı ve 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.