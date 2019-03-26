Bella Hadid Kapadokya’da odasından paylaşım yaptı

İki gün önce çekim için Kapadokya'ya gelen Bella Hadid, odasından paylaşım yaptı. '09.00'a kadar uyu dediler' yazan ünlü model 06.54'te uyandığını gösteren bir video çekti... Yatağında kitap okurken çekilen video sosyal medyada da ses getirdi...

Podyumların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, Missoni markasının 2020 çekimleri için geçtiğimiz gün Kapadokya’ya geldi… Nevşehir’de ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın yapacağı çekimlerde yer alan Hadid, sosyal medya hesabından da şehrin güzelliklerini gösteren paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Nevşehir merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi’nde kaldığı söylenen Hadid, bugün de yine sosyal medya hesabından bir paylaşımla dikkat çekti. Yatağından çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Hadid “09.00’a kadar uyu dediler” yazarak, o saate kadar uyumadığını 06.54’te uyandığını gösterdi…

Henüz kesin bir bilgi olmasa da moda çekiminin dün sabah başladığı ve şehrin çeşitli beldelerinde devam edeceği söyleniyor.