Bella Hadid Kapadokya’da odasından paylaşım yaptı
Podyumların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, Missoni markasının 2020 çekimleri için geçtiğimiz gün Kapadokya’ya geldi… Nevşehir’de ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın yapacağı çekimlerde yer alan Hadid, sosyal medya hesabından da şehrin güzelliklerini gösteren paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Nevşehir merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi’nde kaldığı söylenen Hadid, bugün de yine sosyal medya hesabından bir paylaşımla dikkat çekti. Yatağından çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Hadid “09.00’a kadar uyu dediler” yazarak, o saate kadar uyumadığını 06.54’te uyandığını gösterdi…
Henüz kesin bir bilgi olmasa da moda çekiminin dün sabah başladığı ve şehrin çeşitli beldelerinde devam edeceği söyleniyor.