Bella Hadid Kapadokya’ya övgüler yağdırdı

Bella Hadid, mart ayında ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte Kapadokya'ya geldi ve burada Missoni için kamera karşısına geçti. Dün sosyal medya hesabından bölgeyi paylaşan Hadid, 'Büyülü Kapadokya' dedi...

Bundan yaklaşık beş ay önce ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott ile birlikte Türkiye’ye çekime gelen Bella Hadid, dün sosyal medya hesabından Kapadokya’da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ABD'li süper model Hadid, Missoni markasının yeni koleksiyonu için Kapadokya'da gerçekleştirdikleri çekimlerden fotoğrafları, Instagram hesabından ‘Büyülü Kapadokya’ yazarak takipçileriyle paylaştı.

Bölgeye övgüler yağdıran yıldız, “Harika bir çekim ve gezi için çok teşekkür ederim. Böylesine bir yerin tarihini öğrenmek ve deneyimlemek, inanılmaz ilham vericiydi” notunu düştü.