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Bella Hadid moda çekimi için Türkiye’ye geldi
Bella Hadid moda çekimi için Türkiye’ye geldi
Bella Hadid, bir moda çekimi için ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte Kapadokya'ya geldi... Hadid önce İstanbul'a ardından da Nevşehir'e geçti...
Moda 25 Mart 2019 - 08:53

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Missoni markasının 2020 koleksiyon çekimi için dün İstanbul’daydı… Aktarma yaparak Nevşehir’e geçen Hadid, burada ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte bir çekim gerçekleştirecek…
Aslında Bella Hadid’i havaalanında görenler sosyal medyada pek çok şey yazdı. Ne var ki Hadid, sadece aktarma için İstanbul’da olduğunu belirtti ve dolayısıyla, Mert Alaş’ın akşam paylaştığı ‘Story’e kadar da öyle sanıldı…
Mert Alaş ise Bella’nın gözünü paylaşarak ‘Waiting for you in Turkey’ yazarak ünlü modelin geldiğinin haberini vermiş oldu… Ayrıca Missoni markasından da şu an pek çok kişi Kapadokya’dan paylaşım yapıyor…

Son güncelleme: 09:25 - 25.03.2019
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