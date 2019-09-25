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Bella Hadid Mugler defilesindeki seksi kıyafetiyle yürek hoplattı
Bella Hadid Mugler defilesindeki seksi kıyafetiyle yürek hoplattı
Bella Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Mugler defilesine çıktı. Karşıdan siyah smokin giymiş gibi görünen Hadid'in kıyafetin arkadan görüntüsü ise yürek hoplattı..
Moda 25 Eylül 2019 - 15:35

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bugün Paris’te düzenlenen Paris Fashion Week kapsamında, ünlü moda devi Mugler’in 2020 İlkbahar Yaz koleksiyon defilesinde yer aldı.

Seksi parçaların yer aldığı koleksiyonda Bella Hadid de oldukça iddialı bir tasarımla karşımıza çıktı. Karşıdan bakıldığında bodysuit şeklinde tasarlanan bir smokin gibi görünen kıyafet, Hadid arkasını döndüğünde şaşkına uğrattı.
Bella Hadid’in kalçalarını açıkta bırakan tasarım sosyal medyada da ses getirdi. Defile esnasında çekilen videolar Instagram’da paylaşılmaya devam ediyor…