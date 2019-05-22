Bella Hadid ve Miquela’nın öpüşme görüntüleri tartışmalara yol açtı

Bella Hadid, yüzü olduğu Calvin Klein markası için sıradışı bir reklamda yer aldı. Dünyanın sanal ilk influencer’ı Miquela Sousa ile kamera karşısına geçen Hadid, reklamda sanal model ile öpüşünce, bu görüntüler tartışmalara yol açtı.

Moda dünyasına damga vuran reklam sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi öpüşmenin gereksiz bir detay olduğunu düşünürken kimi de bu durumu ilginç buldu. Asıl ilginç olan ve tartışmalara neden olan konu ise Bella Hadid’in heteroseksüel olması… Yani karşı cinsten hoşlanan ve lezbiyen olmayan Hadid’in bu tip bir çalışma içinde yer alması takipçileri tarafından yadırganmış.

Öyle ki denilene göre marka eşçinselliği kullandığı için LGBT üyeleri ayaklanmış ve eşcinselliğin reklamlara malzeme yapılması konusunda tepkilerini ortaya koymuşlar. Markaya da şu an pek çok tepki mesajı gönderilmiş. Bakalım reklam geri çekilecek mi!