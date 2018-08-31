Bella Hadid’in Pop dergisine verdiği pozları sosyal medyayı kahkahaya boğdu

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Ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz hafta Pop Dergisi için bir cam fanusun içine girerek poz verdi.

Bir müze konseptinde gerçekleşen çekimlerde Hadid, fanusun içinde şekilden şekile girerek, sanki bir heykelmişçesine durdu. Tabii etrafını saran sergiseverler de olmalıydı. Ki zaten onlar da çekimde hazır bulundu.

ABD'li top model Bella Hadid, sanat sergisi temalı fotoğraf çekimlerinde cam fanusların içinde poz verirken, kendisine bir çok model de eşlik etti. Fotoğrafçı Charlotte Wales’in iddialı kareleri ise sosyal medyanın gündemindeydi.

Kimi ‘Heykel gibi kadın’ yorumu yaparken, kimi ‘Bella Müzesi’, kimi ‘Yaptığı hareketlerle çok iyi bel kütletilir’ dedi. En komiği ise özellikle son zamanlarda sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın başlattığı ‘Arkadaşım:Seninki geliyor. Ben:Ne yapayım? Arkadaşım:Doğal davran’ espirisiydi. Bir çok kullanıcı Bella’nın fotoğraflarının bir kolajını yaparak bu espiriyi yapmaktan geri kalmadı…

Bazı kullanıcılar da bu pozların 1999’da zaten verildiğine dikkat çekti. Her ne kadar dergi yetkilileri ‘ikonik çekimi yeniden canlandırdık’ deseler de, bir çok kişi Gisele Bündchen’in verdiği pozların yerini tutamayacağını yazdı…

