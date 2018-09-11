Bella Hadid’in transparan tulumundan sonra Kendall Jenner’ın tulumu içimizi açtı

Geçtiğimiz günlerde bir moda dergisinin partisine katılan Bella Hadid'in giydiği transparan tulum 'iç donu'na benzetildiği için olay olmuştu. Benzer bir tulum giyen Kendall Jenner ise bu işin nasıl yapıldığını gösterdi.

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Geçtiğimiz hafta Harper’s Bazaar Icon gecesine katılan süper model Bella Hadid, giydiği full cat suit ile dikkatleri üzerine çekti. Moda ve sanat dünyasından pek çok kişinin katıldığı geceye, transparan bir tulum ile gelen Hadid’in bu kıyafeti çok beğenilse de genel olarak ‘İçine iç donu mu giymiş?’ gibi sorular oldukça fazlaydı.

Aynı geceye katılan, yemekte farklı bir kıyafet giyen, 2018 Icon gecesinin after party’sinde ise transparan bir tulum giyen Kendall Jenner muhtemelen gözlerden kaçtı. Zira Bella Hadid ile neredeyse aynı tarz bir kıyafet tercih etmişti. Sadece full cat suit değil, iki parçadan oluşuyordu.

Son günlerde Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşleri Anwar ile sevgili oldukları yönünde haberler okuduğumuz Kendall Jenner, Bella’dan çok daha zarif görünüyordu. Böylece Kendall, transparan bir kıyafetin nasıl giyileceğini de gözler önüne sermiş oldu…