Bella Hadid’in Victoria’s Secret Pazarlama Direktörü Ed Razek tarafından tacizine uğradığı iddia edildi

Victoria’s Secret’ın defilelerine çıkan Bella Hadid’in, 2016 yılında, markanın Pazarlama Direktörü Ed Razek’in tacizine uğradığı iddia edildi. Çıkan habelere göre Razek, Bella Hadid’i beden ölçümü sırasında ünlü meleği taciz etti. Yine iddialara göre Razek, Bella Hadid’in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yapmıştı. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. Başka bazı modeller de aynı durumdan şikayet etti.

New York Times’ta yer alan habere göre adını vermek istemeyen bir model de 2007 yılında Ed Razek’in aracına alındığını ve 71 yaşındaki Razek’in zorla kendisini öpmeye çalıştığını ileri sürmüştü. İddialara göre modeller bütün bu olup bitenleri şirketin sahibi Lex Wexner’a şikayet etti ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Er Razek ise bir süre önce istifa etti.