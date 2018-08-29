Bella Thorne koltuk altı tüylerini göstermekten çekinmiyor

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Genç oyuncu, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, koltuk altı tüylerini asla temizlemeyen ve bundan dolayı da hiçbir zaman rahatsızlık duymadığını dile getiren biri…

Şu an tatilde olan 20 yaşındaki yıldız, dün de Instagram hesabından kırmızı bikinili, seksi bir paylaşım yaptı. Filthy Fangs markasına ait 375 TL değerindeki kırmızı bikini ve kırmızı topuklu ayakkabılarıyla poz veren Thorne’un tek konuşulan detayı koltuk altı tüyleri oldu.

Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte, bir çok kişi artık Bella’nın tüylerini görmek istemediğini dile getirken, kimi bunu hiç hijyen olmadığını, kimi Bella’nın tüylerini göstermekten gurur duyduğunu kimi de yeni bir trend başlattığını yazdı…

