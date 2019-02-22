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Benetton 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı
Benetton 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı
Ünlü giyim markası United Colors of Benetton, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu Milano Moda Haftası’nda tanıttı. Jean-Charles de Castelbajac’ın sanat yönetmenliği yaptığı koleksiyonun adı 'Gökkuşağı malikanesi'
Moda 22 Şubat 2019 - 13:28

United Colors of Benetton, ‘Gökkuşağı Makinesi’ adını verdiği 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. Jean-Charles de Castelbajac'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan bu koleksiyon, markanın, endüstriyel üretim, yenilik ve renklere atıfta bulunduğu, Milano Moda Haftası'nda sergilenen ilk defilesi olarak tarihe geçti.
Gökkuşağı, Luciano Benetton ve Jean-Charles de Castelbajac'ın paylaştıkları vizyonu temsil ediyor. Fransız modacı: “Luciano ve ben tamamen renklerden ibaretiz” diyor ve koleksiyonun ana renklerinin sarı, kırmızı, yeşil ve mavi gibi gökkuşağının renklerine ufak siyah dokunuşlar eklenerek oluştuğunu belirtiyor.

Son güncelleme: 14:59 - 22.02.2019
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