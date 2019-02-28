Bensu Soral, Fahriye Evcen’in yerine geçti ünlü markanın yüzü oldu

Ünlü oyuncu Bensu Soral, ünlü bir giyim markasının yüzü oldu. Daha önce Fahriye Evcen'in yüzü olduğu marka, Soral ile yeni bir kampanya başlattı.

Genç oyuncu Bensu Soral, Koton markasının yüzü oldu. Soral ile yeni bir kampanya yolculuğuna çıkan marka, sinema ve televizyondaki başarılı projeleriyle olduğu kadar stiliyle de adından sıkça söz ettiren oyuncu ile bir de reklam filmi çekti.

Soral yeni iş birliği için “Koton ile yeni bir kampanyaya başlıyoruz. Bir oyuncu olarak iyi projelerde yer almak beni ne kadar mutlu ediyorsa kendimi yakın hissettiğim bir markanın yüzü olmak da beni o kadar heyecanlandırıyor. İlk reklam filmimizi çektik. Enerjisi yüksek, moda severleri heyecanlandıracak farklı reklamlarla sürprizlerimiz devam edecek” dedi.



BENSU SORAL KİMDİR?

23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış ‘İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı “Kebapçı Celal”in avukatlığını yapan “Melek” karakterini canlandırmıştır ve bu rolle popülerlik kazanmıştır.