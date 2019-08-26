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Bensu Soral stiliyle arkadaşının düğününün önüne geçti
Bensu Soral stiliyle arkadaşının düğününün önüne geçti
Ünlü oyuncu Bensu Soral, haftasonu arkadaşının düğününe katıldı. Fıstık yeşili elbisesiyle büyüleyen Soral, adeta düğünün önüne geçti, herkes onu konuştu...
Moda 26 Ağustos 2019 - 11:52

Haftasonu, inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ve Mina Ekinci’nin düğününe katılan Bensu Soral, giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerine topladı.
Tuvana Büyükçınar imzalı fıstık yeşili elbise ile muhteşem görünen Soral, sosyal medyada da gerek arkadaşları, gerek ünlü isimler, gerek takipçilerinden tam not aldı. Ablası Hande Soral “Gözlerim kamaştı” derken, Pınar Altuğ Atacan, Dilan Deniz, Özlem Ada Şahin, Şükran Ovalı gibi pek çok isim hayranlıklarını dile getirdi…

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